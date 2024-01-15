В Башкирии супруги погибли во время пожара

В минувшие выходные в Стерлитамакском районе Башкирии произошел сильный пожар: загорелся частный дом в селе Николаевка.

По данным пресс-службы следственного управления СК России по республике, во время тушения огнеборцы обнаружили тела супругов – мужчины, 1960 года рождения, и женщины, 1964 года рождения. Они же являлись хозяевами дома.

По словам очевидцев, сначала они выбежали из дома. Но позже вернулись в надежде спасти документы. Обратно выбраться они уже не смогли.

Предварительно установлено, что причиной возгорания стало короткое замыкание в электрощите.