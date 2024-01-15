В Башкирии снижается заболеваемость коронавирусом

Информацию о снижении количества инфицированных COVID-19 озвучили в пресс-службе регионального Минздрава.

По состоянию на 15 января коронавирус выявлен у 245 жителей Башкирии. В ведомстве отметили, что в минувшую пятницу, 12 января, таковых было более 400 человек.

Сегодня в стационарах находятся 152 пациента с подтвержденным ПЦР. Из этого числа 91 человек – люди, старше 60 лет. На дому получают лечение 2078 инфицированных, из которых 1086 – пожилые.