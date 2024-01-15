В Башкирии в одном из кафе произошла массовая драка

Инцидент произошел еще в декабре прошлого года в одном из кафе Кумертау. До настоящего времени уголовное дело не возбуждено.

Пользователи соцсетей сообщают, что возможным поводом для массовой потасовки послужило неосторожное поведение одного из посетителей, который якобы случайно облил официантку кофе.

В Сети распространили видео, на котором злоумышленники бьют ногами и руками по головам лежащих на полу мужчин. В ход пошли даже стулья.

Все пострадавшие госпитализированы.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил организовать расследование обстоятельств массовой драки в Кумертау.