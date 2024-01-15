В Башкирии в одном из кафе произошла массовая драка

Инцидент произошел еще в декабре прошлого года в одном из кафе Кумертау. До настоящего времени уголовное дело не возбуждено.

Фото №1 - В Башкирии в одном из кафе произошла массовая драка

Пользователи соцсетей сообщают, что возможным поводом для массовой потасовки послужило неосторожное поведение одного из посетителей, который якобы случайно облил официантку кофе.

В Сети распространили видео, на котором злоумышленники бьют ногами и руками по головам лежащих на полу мужчин. В ход пошли даже стулья.

Все пострадавшие госпитализированы.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил организовать расследование обстоятельств массовой драки в Кумертау.

Фото: стоп-кадр видео, соцсети

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