В Башкирии во время пожара погиб пожилой мужчина-инвалид

Сегодня утром в деревне Маматаево Татышлинского района республики пламя охватило временное строение, пристрой, баню и гараж.
Подробности сообщили пресс-службе МЧС по Башкирии. Пожарные и добровольцы тушили возгорание спустя 15 минут после получения информации о случившемся.
Уточняется, что сообщение поступило слишком поздно. Кроме того, все строения располагались под одной крышей, и огонь быстро распространился. Возгорание ликвидировано.
Во время тушения пожара обнаружен труп 64-летнего мужчины. Он был инвалидом.
Причины и обстоятельства произошедшего установит дознаватель МЧС России. Предварительно, пожар произошел из-за неосторожности при курении.
Фото: МЧС по РБ