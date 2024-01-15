В Башкирии во время пожара погиб пожилой мужчина-инвалид

Сегодня утром в деревне Маматаево Татышлинского района республики пламя охватило временное строение, пристрой, баню и гараж.

Подробности сообщили пресс-службе МЧС по Башкирии. Пожарные и добровольцы тушили возгорание спустя 15 минут после получения информации о случившемся.

Уточняется, что сообщение поступило слишком поздно. Кроме того, все строения располагались под одной крышей, и огонь быстро распространился. Возгорание ликвидировано.

Во время тушения пожара обнаружен труп 64-летнего мужчины. Он был инвалидом.

Причины и обстоятельства произошедшего установит дознаватель МЧС России. Предварительно, пожар произошел из-за неосторожности при курении.