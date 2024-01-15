В Башкирии сегодня утром пожар унес еще одну жизнь

Сегодня утром в селе Иглино загорелся частный дом. Во время тушения пожара обнаружено тело 83-летней женщины. Об этом сообщили в пресс-службе госкомитета Башкирии по ЧС.

По информации дознавателя МЧС России, в доме во время пожара находились две женщины – сама погибшая и ее дочь, которая проснулась от едкого дыма.

Она вбежала в комнату матери, взяла ее за руку. Из-за сильного задымления женщине необходимо было найти выход из дома, и она отпустила руку матери, после чего старушку вытащить из полыхающего дома уже не смогла, уточнили в ведомстве.