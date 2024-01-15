Радий Хабиров распорядился создать в районах безопасные крещенские купели

Сегодня в ходе оперативного совещания в ЦУРе Радий Хабиров поручил главам муниципалитетов организовать безопасные купели для окунания верующих в Крещение Господне.

Он подчеркнул, что каждый руководитель обязан определить на своей территории место для купания. При этом лидер республики акцентировал внимание на том, что должны быть созданы безопасные условия для верующих и священнослужителей.

Напомним, в Уфе купели будут оборудованы во всех семи районах столицы. Для комфортного и безопасного окунания все эти места оборудуют сходнями и специальными сооружениями, путями подхода, настилами и покрытиями.

Кроме того, будут функционировать пункты обогрева, места для переодевания, питания.