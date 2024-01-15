В Башкирии в прошлом году благоустроили 123 общественных территории

Работа велась в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». На сегодняшний день в республике завершена работа по благоустройству 36 парков и скверов, 9 набережных, 16 площадей, 18 пешеходных зон и аллей, 44 иных общественных пространств.

В частности, в Уфе благоустроен парк имени С. Аксакова. Территория парка поделена на несколько функциональных зон. В их числе – историческая аллея, летний амфитеатр, литературная гостиная, событийная площадка, детская игровая площадка, открытая библиотека.

В Салавате на бульваре имени Салавата Юлаева обновили пешеходные дорожки, установили современную детскую игровую площадку и теневые навесы. Вечером и ночью аллею освещают ретро-гирлянды.

В Нефтекамске, перед картинной галереей «Мирас», благоустроена территория парка. На этой площадке появились памп-парк, детские игровые зоны – созданы все условия для отдыха жителей и гостей города.

Башкирия участвовала во Всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений 2021 года, в рамках которого реализованы шесть проектов в Стерлитамаке, Баймаке, Белебее, Бирске, Кумертау и Межгорье.

Так, в Стерлитамаке реализован проект «Соляная пристань». Объект расположен на набережной с видовой площадкой, плавучей пристанью, лестницей-амфитеатром. Холмы, которые покрыли белым щебнем, напоминают соляные горы.

В Белебее удалось благоустроить исторический квартал «Тюремный замок» – общественное пространство с панорамами исторических событий. Летом здесь функционирует сухой фонтан.

Кроме того, стартовала реализация еще пяти проектов-победителей Всероссийского конкурса 2022 года в Агидели, Дюртюлях, Ишимбае, Мелеузе и Янауле. Окончание работ запланировано на июль 2024 года.

В текущем году в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях запланировано благоустройство еще двух территорий на общую сумму 223,2 млн рублей: «Вольный берег» в Баймаке и «Верхотор – театр времен» в Ишимбайском районе республики.

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