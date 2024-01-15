Подведены итоги реализации программы «Башкирские дворики» за прошлый год

В прошлом году в рамках программы «Башкирские дворики» было благоустроены 206 дворов на территории 246 многоквартирных домов в 30 муниципальных образованиях.

За указанный период на дворовых территориях создано более 5 тысяч парковочных мест, установлены 152 детских и игровых спортивных площадки с безопасным резиновым покрытием.

Благополучателями стали 49 тысяч человек.

В прошлом году по итогам прямой линии Главы Башкирии Радия Хабирова, которая проходила в 2022 году, на одной из улиц Нефтекамска благоустроена новая дворовая территория: появились детская игровая и спортивная площадки с игровыми и обучающими элементами для детей всех возрастов.

В Сибае завершена организация закольцованного движения по территории всех благоустроенных дворов с возможностью велодвижения. По пути следования действуют зоны для отдыха, детские и спортивные площадки.

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