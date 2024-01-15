В Башкирии в 2023 году на капремонт МКД направили 5,5 млрд рублей

В Башкирии продолжается работа по улучшению условий проживания граждан. В этих целях на территории республики реализуется программа капитального ремонта МКД.

В 2023 году на данные цели было направлено 5,5 млрд рублей. На эти средства выполнены работы в 662 многоквартирных домах.

В 67 домах проведен ремонт газоснабжения, утеплены чердачные перекрытия, установлена система погодного регулирования теплоснабжения и общедомовых приборов учета.

Также произвели замену 446 лифтов на общую сумму 1,5 млрд рублей, из них 400 млн рублей – средства из республиканского бюджета.

С участием средств господдержки отремонтированы крыши 34 многоквартирных домов на территории 26 сельских районов. В текущем году запланировано увеличение объемов финансирования ремонта крыш.

В 2023 году комплексный ремонт проведен в 758 подъездах в 276 МКД в 21 муниципалитете Башкирии. На эти цели было направлено 712 млн рублей, в том числе из бюджета республики – 640 млн рублей.

В рамках программы перилами и пандусами оборудованы входные группы 6 подъездов, в которых проживают инвалиды-колясочники.

В текущем году, в соответствии с поручением Радия Хабирова, пандусы будут устанавливать для всех маломобильных групп населения: не только для людей с инвалидностью, но и для родителей с детскими колясками, пожилых людей.

Финансирование на эти цели будет увеличено до 3 млн рублей, что в три раза больше, чем в предыдущие годы.

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