46 проектов из Башкирии победили в первом в 2024 году конкурсе президентских грантов

Почти 66 миллионов рублей выиграли проекты из Башкирии в первом в новом году конкурсе Фонда президентских грантов. 46 инициатив из нашего региона получили поддержку, об этом на еженедельном оперативном совещании в правительстве региона сообщил Радий Хабиров. По количеству грантов и сумме, которую удалось привлечь, республика вошла в пятерку регионов-лидеров.
Радий Хабиров поблагодарил за высокий результат Фонд грантов Главы Башкортостана, ресурсный центр аппарата нашей Общественной палаты и весь некоммерческий сектор республики.