46 проектов из Башкирии победили в первом в 2024 году конкурсе президентских грантов

Почти 66 миллионов рублей выиграли проекты из Башкирии в первом в новом году конкурсе Фонда президентских грантов. 46 инициатив из нашего региона получили поддержку, об этом на еженедельном оперативном совещании в правительстве региона сообщил Радий Хабиров. По количеству грантов и сумме, которую удалось привлечь, республика вошла в пятерку регионов-лидеров.

Радий Хабиров поблагодарил за высокий результат Фонд грантов Главы Башкортостана, ресурсный центр аппарата нашей Общественной палаты и весь некоммерческий сектор республики.

За последние четыре года Башкортостан привлёк 364,8 млн рублей из федерального бюджета для Фонда грантов Главы республики. В 2023 году на поддержку республиканского грантового конкурса из бюджета региона выделили 220 млн рублей, а в 2024 году – уже 280 млн рублей. Это одно из самых больших бюджетных вливаний в эту сферу.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
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