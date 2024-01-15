46 проектов из Башкирии победили в первом в 2024 году конкурсе президентских грантов

За последние четыре года Башкортостан привлёк 364,8 млн рублей из федерального бюджета для Фонда грантов Главы республики. В 2023 году на поддержку республиканского грантового конкурса из бюджета региона выделили 220 млн рублей, а в 2024 году – уже 280 млн рублей. Это одно из самых больших бюджетных вливаний в эту сферу.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан