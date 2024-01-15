В Башкирии женщину укусила кошка, зараженная бешенством

Карантин по бешенству животного установили в деревне Альмясово Кугарчинского района. Об этом информирует пресс-служба госкомитета республики по ветеринарии.
Сообщение о том, что сельчанку укусила кошка поступило в районную ветеринарную станцию. Пострадавшая сразу же умертвила животное, дабы избежать дальнейших последствий для окружающих.
Специалисты станции выехали на место и отобрали материалы. По результатам лабораторных анализов был установлен диагноз «бешенство». Ветслужба сразу же сожгла труп животного, а место нахождения больной кошки продезинфицировали.
В целях недопущения распространения заболевания организовано эпизоотологическое обследование, определены границы очагов и угрожаемых зон.
В настоящее время женщина получает всю необходимую медицинскую помощь, уточнили в ведомстве.