В Башкирии женщину укусила кошка, зараженная бешенством

Карантин по бешенству животного установили в деревне Альмясово Кугарчинского района. Об этом информирует пресс-служба госкомитета республики по ветеринарии.

Сообщение о том, что сельчанку укусила кошка поступило в районную ветеринарную станцию. Пострадавшая сразу же умертвила животное, дабы избежать дальнейших последствий для окружающих.

Специалисты станции выехали на место и отобрали материалы. По результатам лабораторных анализов был установлен диагноз «бешенство». Ветслужба сразу же сожгла труп животного, а место нахождения больной кошки продезинфицировали.

В целях недопущения распространения заболевания организовано эпизоотологическое обследование, определены границы очагов и угрожаемых зон.