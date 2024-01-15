В Зианчуринском районе Башкирии 15 сёл участвуют в ППМИ

В этом году в программе поддержки местных инициатив участвуют 15 сёл Зианчуринского района. Благоустройство, ремонт социальных объектов, строительство спортивных площадок. Проекты, которые хотят реализовать сельчане, самые разнообразные. Причем везде есть уже сложившийся актив, который из года в год берет на себя работу.

Сельский клуб в деревне Мазитово построили ровно 30 лет назад. Здание, где проходили праздничные мероприятия и концерты для жителей, с годами стало нуждаться в серьезном обновлении. По программе поддержки местных инициатив в актовом зале проведут капитальный ремонт, утеплят стены, а также заменят трубы и пол.

Обновить свой очаг культуры хотят и жители Башкирской Ургинки. Спустя почти полвека зрительному залу просто необходим ремонт. Кроме того, ургинцы ставят вопрос и об обновлении сценических костюмов и зрительного зала.

Эта хоккейная коробка в селе Арсёново была построена также по программе ППМИ. Ранее здесь возвели детскую площадку, приобрели трактор, отремонтировали дом культуры. В этом году сельчане решили заняться обустройством кладбища.

Благоустройством погостов в этом году решили заняться и в селах Нижний Сарабиль, Малиновка и Ишемгулово. В первую очередь, конечно же, речь идет об ограждении. К слову, ишемгуловцы благодаря ППМИ отремонтировали крышу дома культуры, заменили кресла в зрительном зале, приобрели оборудование для спортивных и игровых площадок.