Джефф Монсон провел тренировку для детей участников СВО из Башкирии

Мастер-класс от чемпиона. В одной из школ села Михайловка Уфимского района прошла открытая тренировка для детей участников СВО. Провел ее легенда смешанных единоборств Джефф Монсон. Почти десять лет назад он переехал в Россию. Сейчас живет и работает в Уфе, тренирует детей и проводит подобные занятия.

Даже лучшие борцы в мире начинают свою тренировку с разминки. Джефф Монсон уделяет ей особое внимание и приучает к этому юных спортсменов. На мастер-классе с детьми участников СВО легендарный боец и чемпион мира по бразильскому джиу-джитсу показал различные упражнения и базовые приёмы борьбы и грэпплинга.

На тренировку к Джеффу Монсону пришли более 30 ребят – детей участников спецоперации. Подобный мастер-класс со звездой спорта стал первым в новом году. Мероприятие было проведено совместно с благотворительным фондом «Время нужных дел». Помогали Монсону известный российский хоккеист Андрей Зюзин и трехкратный чемпион мира по борьбе на поясах Дмитрий Балянов.

Сейчас Даниэль занимается футболом. Восьмилетний Арслан – панкратионом. На тренировку к Джеффу Монсону пришли не только юные борцы, но и те, кто пока вообще не определился с видом спорта. От семьи Горшковых на мероприятии было сразу три участника: на ковре старшим брату и сестре помогал двухлетний Боря.