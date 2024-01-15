В Башкирии эпидобстановка стабильная – Роспотребнадзор

Таковы данные регионального санитарного ведомства. В пресс-службе уточнили, что за вторую неделю текущего года в Башкирии зарегистрировали 32,2 тысячи случаев заболевания ОРИ и гриппом. Доля детей до 14 лет из этого числа составляет 41,7%.

Среди всех случаев инфицирования доля вирусов гриппа – 44,8%. Чаще всего встречается тип А.

Специалисты ведомства рекомендуют чаще мыть руки, проветривать помещения, избегать контактов с людьми с симптомами заболевания, а также дезинфицировать рабочие поверхности и гаджеты.