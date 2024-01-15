В Уфе прошла зимняя ярмарка Hilton Fair

На одной площадке гости могли насладиться вкусными блюдами и познакомиться с работами местных ремесленников и дизайнеров. Всё это под музыкальное сопровождение диджеев и живое выступление групп. Несмотря на мороз организаторы согрели гостей активными играми на свежем воздухе. Параллельно шла деловая программа для предпринимателей.