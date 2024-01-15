В Иглинском районе Башкирии прошли соревнования по хоккею на кубок главы муниципалитета

В Иглинском районе в честь старого Нового года прошли соревнования по хоккею на Кубок главы муниципалитета. Побороться за трофей приехали семь команд. Основная борьба на льду развернулась между фаворитами прошлогоднего турнира – дружиной из села Тавтиманово, гостями из Нуримановского района и хозяевами площадки коллективом «33 Легион» из села Иглино. По итогам соревнований Кубок завоевали тавтимановские хоккеисты.
В январе в Иглинском районе пройдет ещё турнир среди детских команд. В селе Акбердино состоится зональный этап Сельских спортивных игр республики по хоккею с шайбой.