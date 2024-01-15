В Иглинском районе Башкирии прошли соревнования по хоккею на кубок главы муниципалитета

В Иглинском районе в честь старого Нового года прошли соревнования по хоккею на Кубок главы муниципалитета. Побороться за трофей приехали семь команд. Основная борьба на льду развернулась между фаворитами прошлогоднего турнира – дружиной из села Тавтиманово, гостями из Нуримановского района и хозяевами площадки коллективом «33 Легион» из села Иглино. По итогам соревнований Кубок завоевали тавтимановские хоккеисты.

Турнир у нас становится ежегодным, который посещают большое количество команд. В этом году участие принимают пять. Это команда «33 Легион», села Иглино, команда села Тавтиманово Иглинского района, команда «Ястребы, команды города Уфы и команда Нуримановского района. Игры проходят ярко, зрелищно у всех боевое настроение. Приятно, что в такое яркое морозное, солнечное утро и солнечный день никто не испугался и все пришли с огромным удовольствием.

Ляйсан Байгильдина, главный специалист комитета по делам молодёжи и спорту администрации Иглинского района

Приезжаем сюда уже третий год. В этом году уже второй раз приезжаем. В прошлый раз заняли третье место. В этот раз получилось не очень, плохо подготовились к игре, уступили, но не отчаиваемся, приедем ещё и заберём первое место.

Эмиль Халимуллин, игрок команды «Ястребы»

В январе в Иглинском районе пройдет ещё турнир среди детских команд. В селе Акбердино состоится зональный этап Сельских спортивных игр республики по хоккею с шайбой.

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