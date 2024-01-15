В Иглинском районе Башкирии прошли соревнования по хоккею на кубок главы муниципалитета

Приезжаем сюда уже третий год. В этом году уже второй раз приезжаем. В прошлый раз заняли третье место. В этот раз получилось не очень, плохо подготовились к игре, уступили, но не отчаиваемся, приедем ещё и заберём первое место.

Эмиль Халимуллин, игрок команды «Ястребы»