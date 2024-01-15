Выпуск БПЛА и развитие общественных пространств: Радий Хабиров провёл оперативное совещание

Центр детской онкологии и гематологии в Уфе планируют открыть 20 января. В конце текущей недели там должны уже провести первые операции. Об этом стало известно на оперативном совещании Правительства Башкортостана. В Центре управления республикой сегодня говорили также о беспилотных летательных аппаратах, развитии общественных пространств и о башкирском мёде.
Более одной тысячи беспилотных летательных аппаратов выпустили в 2023 году предприятия республики. Задача на этот год – изготовить в четыре раза больше. 10 комплексов вертолетного типа, которые будут летать в автономном режиме, планирует выпустить и Кумертауское авиационное производственное предприятие. Современная техника рассчитана на перевозку грузов. Параллельно с этим развивается и инфраструктура для использования беспилотников.
В марте 2024 года в Башкортостане стартует строительство радиоэлектронного технопарка «РВ-1», а в 2025 году на его базе начнут создавать научно-производственный центр по развитию беспилотной авиации. Речь в первую очередь идет о гражданских беспилотниках, которые можно использовать для облёта лесных массивов, доставки лекарств в труднодоступную местность или, к примеру, распыления гербицидов, когда речь идёт о сельском хозяйстве.
От беспилотной авиации – к теме более приземленной. О развитии общественных пространств, ремонте жилых домов и благоустройстве дворов доложила министр ЖКХ республики. Ирина Голованова рассказала, что было сделано в 2023 году. В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в порядок привели 123 общественные территории, по программе «Башкирские дворики» благоустроили 206 дворов, а вот на капремонт многоквартирного жилого фонда направили 5,5 млрд рублей. В этом году работы продолжатся, особый упор, отметил Радий Хабиров, необходимо уделить крышам многоквартирных домов.
Также на оперативном совещании говорили о реализации программы развития колодно-бортевого пчеловодства. К 2030 году республика должна производить не менее 30 тонн бортевого меда. Увеличить количество пчелосемей направлена комплексная программа развития пчеловодства в регионе.
В завершении оперативного совещания Радий Хабиров поинтересовался, как обстоят дела с одним из важнейших, как обозначил сам глава, объектов для республики – Центром детской онкологии и гематологии в Уфе. 20 января планируется дать официальный старт работе учреждения.