Выпуск БПЛА и развитие общественных пространств: Радий Хабиров провёл оперативное совещание

Центр детской онкологии и гематологии в Уфе планируют открыть 20 января. В конце текущей недели там должны уже провести первые операции. Об этом стало известно на оперативном совещании Правительства Башкортостана. В Центре управления республикой сегодня говорили также о беспилотных летательных аппаратах, развитии общественных пространств и о башкирском мёде.





Более одной тысячи беспилотных летательных аппаратов выпустили в 2023 году предприятия республики. Задача на этот год – изготовить в четыре раза больше. 10 комплексов вертолетного типа, которые будут летать в автономном режиме, планирует выпустить и Кумертауское авиационное производственное предприятие. Современная техника рассчитана на перевозку грузов. Параллельно с этим развивается и инфраструктура для использования беспилотников.

На базе центра предполагается проводить научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, готовить профильных специалистов, разрабатывать и испытывать беспилотные летательные аппараты. Александр Шельдяев, заместитель премьер-министра Правительства, министр промышленности, энергетики и инноваций Республики Башкортостан

В марте 2024 года в Башкортостане стартует строительство радиоэлектронного технопарка «РВ-1», а в 2025 году на его базе начнут создавать научно-производственный центр по развитию беспилотной авиации. Речь в первую очередь идет о гражданских беспилотниках, которые можно использовать для облёта лесных массивов, доставки лекарств в труднодоступную местность или, к примеру, распыления гербицидов, когда речь идёт о сельском хозяйстве.

Пока наши усилия сосредоточены на широком применении БПЛА для выполнения задач специальной военной операции. Но уже сейчас необходимо формировать рынок услуг беспилотной авиации в различных отраслях. Для этого мы должны планомерно увеличивать объёмы производства летательных аппаратов и готовить профессиональные кадры для работы с беспилотными авиационными системами. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

От беспилотной авиации – к теме более приземленной. О развитии общественных пространств, ремонте жилых домов и благоустройстве дворов доложила министр ЖКХ республики. Ирина Голованова рассказала, что было сделано в 2023 году. В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в порядок привели 123 общественные территории, по программе «Башкирские дворики» благоустроили 206 дворов, а вот на капремонт многоквартирного жилого фонда направили 5,5 млрд рублей. В этом году работы продолжатся, особый упор, отметил Радий Хабиров, необходимо уделить крышам многоквартирных домов.

Какой смысл ремонтировать подъезд или проводить капремонт дома, если крыша течёт? Прошу всегда обращать на это внимание. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Также на оперативном совещании говорили о реализации программы развития колодно-бортевого пчеловодства. К 2030 году республика должна производить не менее 30 тонн бортевого меда. Увеличить количество пчелосемей направлена комплексная программа развития пчеловодства в регионе.

Мы ожидаем увеличения объёмов производства колодно-бортевого пчеловодства. Целевые показатели мы установили. На 2024 год на эти цели заложили 10 млн рублей. Главное, чтобы эти средства были востребованы нашими пчеловодами. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Второй год действует запрет Россельхознадзора на ввоз на территорию России пчелопакетов из Узбекистана и Казахстана. В прошлом году в других регионах России были зафиксированы случаи завоза пчеломатериала, зараженного тропилелапсозом – смертельным заболеванием семей медоносных пчел. Это большой риск для нашего пчеловодства. Ильшат Фазрахманов, заместитель премьер-министра Правительства, министр сельского хозяйства Республики Башкортостан