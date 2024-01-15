В Башкирии за минувшие выходные задержали 135 нетрезвых водителей

За минувшие выходные в республике задержаны 135 водителей, севших пьяными за руль. Таковы результаты рейда Управления ГИБДД. Удирая от инспекторов, житель Кармаскалинского района перевернулся вместе с пассажирами.



Пострадала девушка, которая находилась в салоне. Жал изо всех сил на газ парень неспроста. Молодой человек выпил. Теперь и лишение прав, и разбитое авто нескоро дадут ему возможность покататься.

К слову, помогают и сами жители, которые сообщают о нарушениях в чат-боте в мессенджере «Телеграм». Так, в Кугарчинском районе по сообщению был остановлен автомобиль «Киа Рио», от водителя которого исходил запах спиртного. Освидетельствование показало наличие более 1,2 мг алкоголя в выдыхаемом воздухе.

Любителя покататься под хмельком задержали и в Месягутово. Он не согласился с результатами освидетельствования на месте. Однако тест уже в районной больнице показал такой же результат. Автомобиль был помещен на штрафстоянку.