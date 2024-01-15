В Уфе учёные БГМУ разработали гель, позволяющий печатать органы

Гель, позволяющий печатать органы, разработали молодые ученые Башгосмедуниверситета. Продукт называется «Аллоинк». Он создан на основе донорского коллагена.
Гидрогель можно применять для печати тканей инженерной конструкции и 3D-печати искусственных органов. В дальнейшем их уже можно имплантировать в человека.
Разработка позволит не ждать подолгу очереди для получения необходимого пациенту органа, их можно будет напечатать. Сейчас учёные занимаются регистрацией патента. Планируют продавать гель лабораториям, занимающимся в стране ЗD-биопечатью.