В Башкирии волонтёры «серебряного» возраста активно поддерживают участников СВО

В штабе добровольческой группы «Вместе мы сила» собирают и формируют гуманитарную помощь для бойцов. Маскировочные сети, окопные свечи, одежда и постельное бельё.

Всего три месяца в одном строю. За это время «серебряные» волонтеры сплели порядка 25 масксетей, сшили необходимую одежду и отправили бойцам на передовую. На подходе ещё одна гуманитарная помощь, собранная ветеранами микрорайона «Яркий».

Для плетения сетей ткань нужно нарезать на ленточки. Для этого мужчины своими руками соорудили ручную машинку. Станок позволяет быстро подготовить материал.

Администрация Дёмского района для «серебряных» волонтёров выделила специальное помещение. А необходимая в больших количествах ткань закупается на благотворительные средства.