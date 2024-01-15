В Уфе открылась фотовыставка, посвящённая блокадному Ленинграду

В музее 112-й Башкирской кавалерийской дивизии открылась фотовыставка, посвященная блокадному Ленинграду в годы Великой Отечественной войны. На ней представлены фотографии жителей республики, которые в годы войны жили в городе на Неве.

Каждый портрет сопровожден их воспоминаниями о тех страшных днях борьбы за выживание. Всё это – результат проекта «Блокадные дети войны». Почти 900 дней длилась блокада, а имена 462 воинов из Башкортостана занесены в Книгу памяти города-героя. Первыми посетителями выставки стали школьники.