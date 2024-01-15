В Башкирии зоозащитники создали сайт, который поможет пристраивать домашних животных

Электронная площадка выполнена по типу агрегатора объявлений, но только с единственной спецификой – помочь питомцам обрести хороших хозяев. По словам разработчиков, всю информацию будут тщательно проверять, в том числе будут отслеживать судьбу животных после пристройки, чтобы исключить их попадание к недобросовестным владельцам.

Те, кто нашел, например, собаку или кошку или просто вынужден отдать свою, размещают объявление. Ну а человек, который ищет, по конкретным критериям может выбрать хвостатого друга. Портал DOMHVOSTU.RU, как надеются его создатели, поможет объединить на своей площадке неравнодушных людей, которые хотят помочь домашним животным.

А вот спекулировать на этой теме не получится. Преимущество площадки в том, что животных не просто будут пристраивать, но и отслеживать их дальнейшую судьбу.

Создатель проекта Дмитрий Стрельников – общественный инспектор Росприроднадзора и по совместительству руководитель центра реабилитации диких животных. А вот начинал свою зоозащитную деятельность с помощи бездомным кошкам и собакам. Тогда-то и появилась идея проекта «Домхвосту». Теперь же его подопечные – волки, лисы или, например, хищные птицы.

Не менее драматична и судьба этих орлов-могильников. Одного подстрелили браконьеры, другой едва не утонул в строительном битуме. Птиц спасли, но на волю им теперь нельзя – не выживут.

Хищные птицы – естественные обитатели на территории республики. А вот откуда взялся енот, до сих пор не совсем понятно. Его нашли жители одного из садовых товариществ, после чего привезли сюда.