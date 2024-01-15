В Башкирии зоозащитники создали сайт, который поможет пристраивать домашних животных

Электронная площадка выполнена по типу агрегатора объявлений, но только с единственной спецификой – помочь питомцам обрести хороших хозяев. По словам разработчиков, всю информацию будут тщательно проверять, в том числе будут отслеживать судьбу животных после пристройки, чтобы исключить их попадание к недобросовестным владельцам.
Те, кто нашел, например, собаку или кошку или просто вынужден отдать свою, размещают объявление. Ну а человек, который ищет, по конкретным критериям может выбрать хвостатого друга. Портал DOMHVOSTU.RU, как надеются его создатели, поможет объединить на своей площадке неравнодушных людей, которые хотят помочь домашним животным.
А вот спекулировать на этой теме не получится. Преимущество площадки в том, что животных не просто будут пристраивать, но и отслеживать их дальнейшую судьбу.
Создатель проекта Дмитрий Стрельников – общественный инспектор Росприроднадзора и по совместительству руководитель центра реабилитации диких животных. А вот начинал свою зоозащитную деятельность с помощи бездомным кошкам и собакам. Тогда-то и появилась идея проекта «Домхвосту». Теперь же его подопечные – волки, лисы или, например, хищные птицы.
Не менее драматична и судьба этих орлов-могильников. Одного подстрелили браконьеры, другой едва не утонул в строительном битуме. Птиц спасли, но на волю им теперь нельзя – не выживут.
Хищные птицы – естественные обитатели на территории республики. А вот откуда взялся енот, до сих пор не совсем понятно. Его нашли жители одного из садовых товариществ, после чего привезли сюда.
Часть животных после реабилитации выпустят на волю, другие без помощи человека прожить уже не смогут. Конечно, хищников пристроить в обычные руки невозможно, а вот у бесхозных домашних питомцев шанс есть. И как надеется Дмитрий, сайт DOMHVOSTU.RU поможет в этом благородном деле.