В Башкирии за ночь во время пожаров погибли два человека

За сутки в Башкирии произошло два пожара, которые унесли человеческие жизни. Об этом информирует пресс-служба МЧС по региону.

Так, в деревне Старый Курдым Татышлинского района загорелся бревенчатый дом. Во время тушения было обнаружен мужчина, 1939 года рождения, без признаков жизни.

Еще одна трагедия случилась в СНТ-28 в Салавате. Сгорели кирпичный садовый дом общей площадью 20 «квадратов» и беседка размером 2×2 метра. Во время тушения пожара обнаружено тело. Личность погибшего устанавливается.

В настоящее время выясняются причины и обстоятельства обоих трагических случаев.