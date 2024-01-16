В Башкирии на дорогах ввели ограничения из-за неблагоприятных погодных условий

В Башкирии для всех видов транспорта ограничено движение на трассе М-5 «Урал» с 1194 по 1370 км (на территории Башкортостана с 1282 км от г. Октябрьский по 1370 км д. Восточное Буздякского района).

Для пассажирских автобусов, маршрутных такси, легковых такси, грузового транспорта на трассах:

- М-7 «Волга» с 1169 по 1331 км., (от д. Исаметово Илишевского района до д. Вавилово Уфимского района)

- Р-240 «Уфа — Оренбург», Западный обход г. Уфы с 0 по 27 км., (от Авдона до Подымалово Уфимского района)

- Белебей — Николаевка — Туймазы — Бакалы с 15 по 78 км., (Белебеевский район, Туймазинский район)

- Октябрьский — Ермекеево с 0 по 23 км., (Туймазинский район, Ермекеевский район)

- Октябрьский — Туймазы с 9 по 17 км., (Туймазинский район)

- Московка — Япрыково — Туймазы с 2 по 18 км., (Туймазинский район)

- Шаран — Тюменяк с 15 по 20 км., (Туймазинский район)