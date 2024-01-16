В Уфе вандалы в центре города подпалили камеру на «умной» остановке

В Уфе зафиксирован очередной факт вандализма. Инцидент произошел на одном из «умных» остановочных пунктов закрытого типа «Гостиный двор».

В администрации столицы сообщили, что подросток с помощью горящей зажигалки испортил камеру наружного наблюдения. Двое других ребят просто наблюдали за происходящим.

МУП «Уфагортранс» обратилось с заявлением в полицию по факту порчи городского имущества. Личность несовершеннолетнего будет установлена, его привлекут к ответственности.

В случае обнаружения актов порчи городского имущества жители города могут обратиться на горячую линию Уфагортранса по номеру телефона: 8-800-600-51-84, напомнили в мэрии.