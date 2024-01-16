В Уфе женщина среди ночи устроила погром в подъезде жилого дома

Женщина в подъезде жилого дома в микрорайоне «Яркий» перевернула все вверх дном.

Она распотрошила содержимое почтовых ящиков, перебила все цветочные горшки с растениями. Затем вышла на улицу и стала бить ногами по колесам припаркованных автомобилей.

Как рассказали в пресс-службе МВД по Башкирии, местные жители обратились в полицию с заявлением о повреждении чужого имущества.

Сотрудники полиции нашли женщину и передали на осмотр медикам.

Причины агрессии выяснят правоохранители и доктора.