В Уфе женщина среди ночи устроила погром в подъезде жилого дома

Женщина в подъезде жилого дома в микрорайоне «Яркий» перевернула все вверх дном.
Она распотрошила содержимое почтовых ящиков, перебила все цветочные горшки с растениями. Затем вышла на улицу и стала бить ногами по колесам припаркованных автомобилей.
Как рассказали в пресс-службе МВД по Башкирии, местные жители обратились в полицию с заявлением о повреждении чужого имущества.
Сотрудники полиции нашли женщину и передали на осмотр медикам.
Причины агрессии выяснят правоохранители и доктора.
Фото: стоп-кадр видео, ТГ Mash Batash