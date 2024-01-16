В Башкирии за каникулы вывезли более 18 тысяч тонн отходов

В Башкирии в новогодние каникулы региональные операторы вывезли более 18 тысяч тонн отходов. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.
Отмечается, что регоператоры вывезли на 2 тысячи тонн мусора меньше, чем за тот же период времени в 2023 году. С 31 декабря по 8 января было задействовано 454 единицы специальной техники.
В новогодние праздничные дни отходы вывозились регулярно в соответствии с планом. При этом зафиксировано 4759 препятствий для вывоза (в 2023 году — 9 808 препятствий).