В Башкирии за каникулы вывезли более 18 тысяч тонн отходов

В Башкирии в новогодние каникулы региональные операторы вывезли более 18 тысяч тонн отходов. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Отмечается, что регоператоры вывезли на 2 тысячи тонн мусора меньше, чем за тот же период времени в 2023 году. С 31 декабря по 8 января было задействовано 454 единицы специальной техники.