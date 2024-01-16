В Башгосмедуниверситете прошел день открытых дверей

Гостями стали учащиеся школ, студенты колледжей и их родители. Им рассказали о порядке подачи и приема документов в вуз, факультетах и получаемых специальностях. Действуют 18 научных школ. В них ведется обучение по десяткам направлений, совмещенных с биологией, фармацией, робототехникой и другими отраслями.
Медицинский университет – основное учебное заведение в регионе, где готовят врачей. В вузе обучается около 14 тысяч студентов. Немалое количество – из ближнего и дальнего зарубежья. Вуз также реализует высокотехнологичные проекты в рамках Евразийского научно-образовательного центра, грант программы «Приоритет-2030». Приемная комиссия начнет работу 20 июня.