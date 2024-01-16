Жители Мишкинского района Башкирии примут участие в ППМИ

Дорогу отсыпали, приобрели трактор, поменяли окна в здании, в котором находятся сразу клуб, школа и детсад. Всё это жителям села Ленинское Мишкинского района удалось за счет участия в республиканской программе поддержки местных инициатив. А в этом году сельчане вновь намерены участвовать в проекте.

ППМИ – это механизм, позволяющий объединить финансовые средства республиканской казны, бюджета муниципальных образований, деньги местных жителей, а также спонсоров и направить их на решение социально-значимых проблем.