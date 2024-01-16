Жители Кузнецовского затона Уфы присоединились к ППМИ

В программе поддержки местных инициатив присоединились и жители Кузнецовского затона в Уфе. Проект граждан предполагает ремонт и асфальтирование дороги с обустройством тротуаров по ул. Геологов.

Этот путь необходим, чтобы безопасно водить детей в школу и детский сад, да и просто передвигаться пешеходам. Сейчас здесь просто гравийное покрытие. Весной и осенью дорога становится труднопроходимой.