Жители Кузнецовского затона Уфы присоединились к ППМИ

В программе поддержки местных инициатив присоединились и жители Кузнецовского затона в Уфе. Проект граждан предполагает ремонт и асфальтирование дороги с обустройством тротуаров по ул. Геологов.
Этот путь необходим, чтобы безопасно водить детей в школу и детский сад, да и просто передвигаться пешеходам. Сейчас здесь просто гравийное покрытие. Весной и осенью дорога становится труднопроходимой.
К слову, местные жители привыкли не сидеть без дела. Те, у кого есть техника, помогают очищать улицу от снега после выпавших обильных осадков. Всего в Кировском районе Уфы для участия в программе поддержки местных инициатив ожидается 15 проектов.