Радий Хабиров рассказал о показателях «Молочной кухни»

Почти 55 млн порций молока, творога и йогурта. Таковы показатели произведенной продукции «Молочной кухни», которую возродили в 2019 году. Об успехах рассказал глава республики Радий Хабиров на своих страницах в соцсетях.

Цеха по всему региону переработали порядка 15 тысяч тонн молока. И бесплатно продукцию получили уже в общей сложности 70 тысяч человек: беременные, кормящие мамы, дети до 3 лет из малоимущих семей и находящиеся под опекой.