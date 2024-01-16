В Башкирии женщина заплатила более полумиллиона за «долгую жизнь»

Пенсионерка из Стерлитамака обратилась в отдел полиции с заявлением о мошенничестве. В пресс-службе МВД по республике рассказали подробности инцидента.

Как выяснилось, 69-летняя женщина увидела по телевизору рекламу услуг экстрасенса, который обещал долгую жизнь. В итоге горожанка отдала не только личные сбережения, но и оформила кредит.

Общая сумма, которую она отдала аферистам, составила 580 тысяч рублей.

Позже правоохранители установили, что данные человека, который действительно оказывает подобные услуги, использовали мошенники, о чем он предупреждал в своих соцсетях.