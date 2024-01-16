В Башкирии снизилось количество аварийных отключений в сфере ЖКХ в новогодние праздники

За период новогодних праздников в регионе произошло всего 59 аварийных отключений в сфере ЖКХ. По сравнению с прошлым годом, этот показатель снизился на 71%. Об этом говорили на совещании в правительстве республики, которое провел премьер-министр Андрей Назаров.

Вывоз мусора, обстановка на дорогах и профилактика пожаров. Последней теме уделили наиболее пристальное внимание. За новогодние праздники жителям выдано почти 700 извещателей и проверена работа более двух десятков тысяч установленных. Назаров поручил Госкомитету по ЧС и муниципалитетам к концу года довести уровень оснащённости жилого фонда дымовыми пожарными извещателями до 65%. Несмотря на общее снижение количества пожаров регионе, в некоторых районах показатели не меняются в лучшую сторону.