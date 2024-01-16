В Госсобрании Башкирии на первом заседании 2024 года обсудят 30 законопроектов

Депутатов-прогульщиков могут лишить мандата. Эти изменения в числе еще 30 законопроектов рассмотрят на первом в 2024 году заседании Госсобрания республики, которое состоится 25 января. Парламентарии обсудят новшества в семейном кодексе – брак заключается между мужчиной и женщиной, смена пола может стать поводом для развода.

Объекты культурного наследия в госсобственности в хорошем состоянии будут приватизироваться через аукцион с земельным участком, а вот в других случаях – через конкурс с начальной ценой в один рубль и с землей в аренде. Парламентарии рассмотрят возможности расширения полномочий детского омбудсмена для борьбы с буллингом. На обсуждение вынесли закон о местном самоуправлении.