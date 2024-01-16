В Уфе запустили проект «Алтын гумер» для помощи родным участников СВО

Вместе – сильнее. В Уфе в доме культуры «Ядкарь» запустили проект «Алтын гумер» («Золотая жизнь»). Он нацелен на помощь матерям, женам, сёстрам участников СВО, предоставляя возможность знакомиться, общаться, организовывать повседневную активность и сохранять интерес к жизни. В рамках проекта созданы два клуба: «Затонское долголетие» и «Нижегородское долголетие».
Также участники проекта помогают в изготовлении окопных свечей для бойцов СВО. Для членов клуба был организован «Новогодний огонек» с концертной программой, где выступили вокальные группы проекта, а рукодельницы представили первую выставку своих работ. Проект «Алтын гумер» является победителем конкурса грантов главы администрации Уфы.