В Уфе запустили проект «Алтын гумер» для помощи родным участников СВО

Вместе – сильнее. В Уфе в доме культуры «Ядкарь» запустили проект «Алтын гумер» («Золотая жизнь»). Он нацелен на помощь матерям, женам, сёстрам участников СВО, предоставляя возможность знакомиться, общаться, организовывать повседневную активность и сохранять интерес к жизни. В рамках проекта созданы два клуба: «Затонское долголетие» и «Нижегородское долголетие».