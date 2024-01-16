ВК «Урал» обыграл «Факел» на своей площадке

«Урал» и «Факел» провели пять партий в заключительном матче 16-го тура волейбольной Суперлиги. Как и в предыдущей игре против «Динамо-ЛО», уфимцы забрали два первых сета 25:21, 27:25.
Третья партия осталась за гостями – 25:20, а четвёртую уфимцы провалили – 16:25. В итоге, как и в матче предыдущего тура, у «Урала» всё решилось на тай-брейке. В этот раз уфимцы сыграли лучше и забрали пятый сет со счётом 15:11.
Лучшим игроком встречи стал Урош Ковачевич, доигровщик «Урала» набрал 20 очков, оформил два эйса, провёл 34 атаки и не допустил ни одной ошибки. «Урал» одержал шестую победу в сезоне и поднялся на 11-ю строчку.