ВК «Урал» обыграл «Факел» на своей площадке

«Урал» и «Факел» провели пять партий в заключительном матче 16-го тура волейбольной Суперлиги. Как и в предыдущей игре против «Динамо-ЛО», уфимцы забрали два первых сета 25:21, 27:25.

Третья партия осталась за гостями – 25:20, а четвёртую уфимцы провалили – 16:25. В итоге, как и в матче предыдущего тура, у «Урала» всё решилось на тай-брейке. В этот раз уфимцы сыграли лучше и забрали пятый сет со счётом 15:11.