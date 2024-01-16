Сегодня из аэропорта Уфы вылетел первый рейс в столицу Кузбасса

Сегодня, 16 января, авиакомпания «Азимут» запустила рейсы из башкирской столицы в Кемерово.
По традиции первый пассажир авиарейса получил памятные подарки от уфимского аэропорта, а также сертификат на перелет от компании-перевозчика.
Улететь из нашей авиагавани в Кемерово можно по вторникам. Перелеты будут осуществляться на современных российских воздушных судах Sukhoi Superjet 100, вместимость которых рассчитана пости на 100 пассажиров.
Время перелета – 2 часа 50 минут.
В пресс-службе уфимского аэропорта уточнили, что эти рейсы – часть большой программы по субсидированию воздушных пассажирских перевозок между регионами России. В этой связи стоимость перелета будет значительно ниже рыночной.
Фото: аэропорт «Уфа»