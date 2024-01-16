Кардиохирурги экстренно пересадили сердце жителю Башкирии

Более 9 лет мужчина наблюдался у уфимских врачей. Диагноз: дилатационная кардиомиопатия. У него была одышка, отекали ноги, из-за скопления жидкости увеличивался живот.

По данным регионального Минздрава, летом прошлого года самочувствие мужчины ухудшилось. Одышка не прекращалась совсем и спать он мог только полусидя. Физические нагрузки не переносил совсем, перестал выходить из дома.

Специалисты Республиканского кардиоцентра провели телемедицинскую консультацию с докторами НМИЦ трансплантологии и искусственных органов им. В.И. Шумакова. Было решено экстренно госпитализировать пациента в федеральный центр, где провели трансплантацию сердца.

Новый год уфимец встречал дома со своей семьей. Процесс восстановления после операции протекает без осложнений.