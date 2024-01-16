В Уфе на Крещение перекроют улицы

В Уфе готовятся к торжественным мероприятиям в связи с празднованием Крещения.
В администрации города сообщили о перекрытии нескольких улиц из-за проведения торжества. Так, с 19:00 18 января до 08:00 19 января проезд закроют по улицам:
— Маяковского – от ул. Архитектурной до Калинина;
— Бехтерева – от ул. Менделеева до дома № 1/1 по ул. Менделеева;
— Кирова – от ул. Айской до Ветошникова;
— Амурской и Крестьянской – вдоль Кафедрального собора Рождества Богородицы;
— местному проезду вдоль дома № 32А по ул. Баязита Бикбая, соединяющему ул. Бикбая и Гагарина.