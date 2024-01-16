Глава Башкирии провел совещание по подготовке к празднованию 450-летия Уфы

Глава республики Радий Хабиров провел совещание по подготовке к празднованию 450-летия Уфы. На нем в первую очередь обсудили ход строительства ключевых объектов, в частности, спортивных – это центры борьбы, фехтования и гребного слалома. Уже в этом году они примут соревнования в рамках Международного форума «Россия – спортивная держава».