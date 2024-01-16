В Башкирии из-за метели ограничили движение на трассе Уфа – Оренбург

На автодороге Р-240 Уфа – Оренбург ввели временное ограничение движение на участке от Уфимского района до Куюргазинского. Оно касается пассажирских автобусов, маршрутных и легковых такси, грузового транспорта. Причины – сильный ветер, низовая метель, обильный снегопад, сообщает управление МЧС по республике.

Эти же ограничения действуют на трассе М-7 от Уфы до границы с Татарстаном, на трассе М-5 от поселка Северный Туймазинского района до села Восточный Буздякского района, а также на дороге западного обхода столицы от Подымалово до Жуково. На двух точках М-5 и Р-240 развернуты пункты обогрева. Ориентировочное время снятия ограничений – 20:00.