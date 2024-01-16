Первый в новом году гумконвой из Башкирии прибыл в зону СВО

Преодолев порядка двух тысяч километров, дальнобойщики привезли для военнослужащих предметы первой необходимости и стройматериалы, которые собрали неравнодушные жители и предприятия республики. Колонну встретил корреспондент телеканала БСТ Азат Садреев, который отправился в очередную служебную командировку на Донбасс.

В этих коробках не только индивидуальные посылки для бойцов из дома. Большую партию медикаментов, постельного белья и теплых вещей жители Башкортостана собрали для военных госпиталей. Ещё в нескольких фурах – стройматериалы для блиндажей, дрова, продукты питания, средства личной гигиены и, конечно, автомобили, которые прислали по просьбам военнослужащих.

Гуманитарный груз довозят даже до самых отдаленных подразделений, в которых служат наши ребята. Путь не близкий и, пожалуй, самый опасный с начала очередного рейса. Помимо того, что колонна передвигается по зоне проведения специальной военной операции, ситуацию осложняют погодные условия. Из-за снегопада и резкого перепада температуры дороги покрыты льдом, многотонные фуры порой застревают. На выручку приходят проезжающие мимо солдаты на военных «Уралах». Башкирские дальнобойщики, как и наши добровольцы и мобилизованные, не сдаются и едут до победного туда, где их уже ждут как родных.

Зачастую, увидев башкирские фуры, рядом с гумконвоем останавливаются военнослужащие, призванные из нашей республики. После таких встреч словно дома побывали, говорят солдаты. Благодарят за поддержку, передают приветы.