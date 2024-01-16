В Башкирии «Поезд помощи» приехал в Нефтекамск

Нефтекамск стал первым городом, куда в этом году отправился «Поезд помощи». Его цель – консультационная помощь ветеранам и участникам специальной военной операции, а также их семьям. На место выезжают специалисты различных ведомств и министерств, федеральных служб, общественных организаций.

Помимо нефтекамцев, на прием пришли жители Агидели, Краснокамского и Калтасинского районов. Всего было принято более 800 обращений, и по всем была предоставлена исчерпывающая информация. Сложные вопросы взяты для более детального рассмотрения. Следующий прием граждан в рамках акции «Поезд помощи» пройдет 19 января в Дюртюлинском районе.