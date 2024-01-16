В Башкирии в рамках модернизации службы скорой помощи фельдшерам обновили гардероб

Медперсоналу сегодня вручили более 2,5 тыс. комплектов зимней и летней одежды. В рамках модернизации службы скорой медицинской помощи фельдшерам обновили гардероб. СИЗы играют немаловажную роль в части как удобства, так и безопасности работников неотложки.

Каждому – комплект средств индивидуальной защиты строго по размеру. В этот раз костюм, кроме куртки и комбинезона, включает флисовую кофту на весну и осень. Наталья Силуянова в рядах сотрудников неотложной помощи больше четверти века. Приходилось работать в разных условиях, и она точно знает, что одежда не только греет, но и помогает при спасении пациентов.

Гардероб фельдшеров обновлен более чем на 2700 комплектов. Это и зимние, и летние варианты костюмов. Закупили СИЗы по программе модернизации скорой помощи республики. Спецодежда делает их узнаваемой и защищает от капризов погоды. Сегодня в рядах неотложки трудятся 170 врачей, более 2,5 тысяч фельдшеров и средний медперсонал.

Для организации купить сразу такое количество одежды финансово затратно, поэтому подарок от республики – большая помощь. Работа выездная, и СИЗы быстро изнашиваются, обновлять костюмы надо постоянно. Ежедневно в Башкортостане совершается более 5 тысяч выездов к пациентам. В рамках модернизации запланировано проведение и других мероприятий.