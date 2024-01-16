В Уфе 17-летний подросток похитил сверстника

В Уфе 17-летнего местного жителя обвинили в похищении человека. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Фото №1 - В Уфе 17-летний подросток похитил сверстника

17 ноября прошлого года парень случайно встретил 16-летнего жителя Михайловки. Ранее у подростков был конфликт. Молодой уфимец решил избить недруга, а потом, угрожая ножом, потребовал сесть в машину знакомого. Парня отвезли на съёмную квартиру, где удерживали и избивали. За свободу подросток предложил 22 тысячи рублей.

Похититель потребовал от потерпевшего позвонить родственникам, которые могли бы «загладить вину деньгами». После этого он заказал такси и вышел с потерпевшим на улицу, чтобы поехать за компенсацией к родственнице жертвы. Однако женщина поняла, что 16-летний парень стал жертвой преступления, и сообщила об этом в полицию.

пресс-служба МВД по РБ 

При передаче денег обвиняемого попытались задержать сотрудники полиции, однако ему удалось скрыться. Затем он сам явился в отдел полиции и сознался в содеянном.

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