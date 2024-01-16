В Уфе 17-летний подросток похитил сверстника

Похититель потребовал от потерпевшего позвонить родственникам, которые могли бы «загладить вину деньгами». После этого он заказал такси и вышел с потерпевшим на улицу, чтобы поехать за компенсацией к родственнице жертвы. Однако женщина поняла, что 16-летний парень стал жертвой преступления, и сообщила об этом в полицию.

пресс-служба МВД по РБ