В Уфе 17-летний подросток похитил сверстника

В Уфе 17-летнего местного жителя обвинили в похищении человека. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.
17 ноября прошлого года парень случайно встретил 16-летнего жителя Михайловки. Ранее у подростков был конфликт. Молодой уфимец решил избить недруга, а потом, угрожая ножом, потребовал сесть в машину знакомого. Парня отвезли на съёмную квартиру, где удерживали и избивали. За свободу подросток предложил 22 тысячи рублей.
При передаче денег обвиняемого попытались задержать сотрудники полиции, однако ему удалось скрыться. Затем он сам явился в отдел полиции и сознался в содеянном.