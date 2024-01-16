В Башкирии рассмотрят законопроект о внесении изменений в Семейный кодекс

Депутаты Госсобрания республики рассмотрят в первом чтении законопроект о внесении изменений в Семейный кодекс Башкортостана. В нем будут уточняться и алиментные обязательства супругов, в том числе и бывших.

Требовать алименты сможет и муж, фактически осуществляющий уход за общим ребенком в течение трёх лет со дня его рождения. Депутаты отмечают, что раньше это касалось только женщин. Новый проект уравнивает права. Это же касается и отцов, которые в одиночку ухаживают за ребенком-инвалидом.