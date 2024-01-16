Экс-руководителя организации «Башкорт»** признали экстремистом

На протяжении многих лет, даже после признания Верховным судом Башкирии «Башкорт»** экстремистской организацией и запрещения ее деятельности, Фаиль Алчинов* продолжил свою противоправную деятельность и не раз привлекался к судебной ответственности. На него заводились административные дела, накладывались штрафы.