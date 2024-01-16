Экс-руководителя организации «Башкорт»** признали экстремистом

Сегодня, 16 января, Росфинмониторинг признал 37-летнего активиста Фаиля Алчинова* экстремистом и террористом. Известно, что до 2019 года возглавлял незарегистрированную организацию «Башкорт»**.

Фото №1 - Экс-руководителя организации «Башкорт»** признали экстремистом

За многочисленные мероприятия и действия, призывавшие к межнациональной розни, по инициативе Главы республики в 2020 году Верховный суд Башкирии признал «Башкорт»** экстремистской организацией и запретил ее деятельность.

На протяжении многих лет, даже после признания Верховным судом Башкирии «Башкорт»** экстремистской организацией и запрещения ее деятельности, Фаиль Алчинов* продолжил свою противоправную деятельность и не раз привлекался к судебной ответственности. На него заводились административные дела, накладывались штрафы. 

* — включен в перечень террористов и экстремистов по данным Росфинмониторинга.

** — 22.05.2020 решением Верховного суда РБ организация «Башкорт» признана экстремистской организацией и ее деятельность запрещена на территории России.

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