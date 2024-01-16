Жительница Башкирии открыла цех по производству мясной продукции

Жительница села Акъяр Хайбуллинского района благодаря поддержке властей муниципалитета открыла цех по производству мясной продукции и полуфабрикатов. По муниципальной программе «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства» Назира Каримова приобрела необходимое оборудование.

Открылся и магазин. Производство полуавтоматизировано, но что-то готовится и вручную. В будущем предпринимательница намерена запустить линейку продукции из конины и баранины. К слову, сырье поставляют местные фермеры.