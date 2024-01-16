Эксперты прокомментировали включение Фаиля Алчинова* в список экстремистов

37-летний активист из Башкортостана Фаиль Алчинов* признан экстремистом и террористом. Об этом информирует сайт Росфинмониторинга, пишет «Башинформ».
Как сообщает издание, в течение пяти лет – до 2019 года – Алчинов* возглавлял незарегистрированную экстремистскую организацию.
За многочисленные мероприятия и действия, призывавшие к межнациональной розни, по инициативе Главы Башкортостана в 2020 году Верховный суд республики признал «Башкорт»** экстремистской организацией и запретил её деятельность.
Но даже после этого Алчинов* продолжал свою противоправную деятельность и не раз привлекался к судебной ответственности. На него заводились административные дела, накладывались штрафы. Кроме того, он продолжил тесное взаимодействие с иноагентами, находящимися за рубежом.
Ситуацию и её правовые последствия прокомментировал директор Центра гуманитарных исследований Минкульта республики Марат Марданов.
Сегодня, когда я получил информацию, что по данным Росфинмониторинга Фаиль Алчинов* включен в список лиц, причастных к экстремистской и террористической деятельности, для меня стало очевидным, что в рамках этих уголовных дел правоохранительными органами и спецслужбами получены полные и достоверные данные о его причастности к экстремисткой и возможной террористической деятельности. Сегодня, особенно, когда страна ведёт специальную военную операцию, когда осуществляются угрозы извне, разжигание межнациональной розни и сепаратистских настроений в обществе особо опасно, прикрывая её различной повесткой с точки зрения экологической либо национальной. Нельзя вносить рознь не только между народами, но и внутри своего этноса, когда нам крайне важно объединиться перед лицом внешних угроз. Этот молодой человек, к сожалению, переступил эту черту закона и противозакония и в настоящее время катится под откос. В отношении него применялись меры в том числе предупредительно-профилактического характера, ведь с ним работали не один день не только органы государственной власти, но и правоохранительные органы, однако он устойчиво идёт на пути совершения преступления. Видимо, такая деятельность координируется из-за рубежа, складывается такое впечатление, поскольку устойчиво осуществляется эта деятельность, в том числе связь с иностранными организациями и иностранными агентами, которые работают на раскол нашего общества.Марат Марданов, директор Центра гуманитарных исследований Министерства культуры Республики Башкортостан
По словам первого зампреда комитета Госсобрания Башкортостана по общественной безопасности, правопорядку и судебным вопросам Виктора Гурьева, внесение в список экстремистов и террористов говорит о приверженности человека радикальным взглядам и накладывает определённые ограничения.
Алчинов* допускал высказывания межнациональной розни. Те, кто его поддерживает, тоже могут быть привлечены к ответственности.Виктор Гурьев, первый заместитель председателя комитета Госсобрания Республики Башкортостан по общественной безопасности, правопорядку и судебным вопросам
* – включен в перечень террористов и экстремистов по данным Росфинмониторинга.
** – 22.05.2020 г. решением Верховного суда РБ организация «Башкорт» признана экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории России.