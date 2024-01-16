Эксперты прокомментировали включение Фаиля Алчинова* в список экстремистов

Сегодня, когда я получил информацию, что по данным Росфинмониторинга Фаиль Алчинов* включен в список лиц, причастных к экстремистской и террористической деятельности, для меня стало очевидным, что в рамках этих уголовных дел правоохранительными органами и спецслужбами получены полные и достоверные данные о его причастности к экстремисткой и возможной террористической деятельности. Сегодня, особенно, когда страна ведёт специальную военную операцию, когда осуществляются угрозы извне, разжигание межнациональной розни и сепаратистских настроений в обществе особо опасно, прикрывая её различной повесткой с точки зрения экологической либо национальной. Нельзя вносить рознь не только между народами, но и внутри своего этноса, когда нам крайне важно объединиться перед лицом внешних угроз. Этот молодой человек, к сожалению, переступил эту черту закона и противозакония и в настоящее время катится под откос. В отношении него применялись меры в том числе предупредительно-профилактического характера, ведь с ним работали не один день не только органы государственной власти, но и правоохранительные органы, однако он устойчиво идёт на пути совершения преступления. Видимо, такая деятельность координируется из-за рубежа, складывается такое впечатление, поскольку устойчиво осуществляется эта деятельность, в том числе связь с иностранными организациями и иностранными агентами, которые работают на раскол нашего общества.

Марат Марданов, директор Центра гуманитарных исследований Министерства культуры Республики Башкортостан