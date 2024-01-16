Фонд грантов главы республики – лидер по привлечению федеральных средств на реализацию социальных проектов. Сумма софинансирования превысила 90 млн рублей. Об этом говорили на заседании координационного комитета Фонда президентских грантов.

В этом году в регионе проведут шесть конкурсов для НКО. Определят лучшие проекты в сфере развития институтов гражданского общества, сохранения языков народов Башкортостана, молодёжной политики, кинематографии и СМИ.

Также подведены итоги первого конкурса Фонда президентских грантов в 2024 году. Республика получит более 65 млн рублей финансовой поддержки на реализацию 46 проектов. По количеству грантов и привлеченной сумме Башкортостан – в пятёрке регионов-лидеров. Одним из победителей, например, стал уфимский проект «Служба ранней помощи» центра детского развития. Там уже третий год оказывают поддержку семьям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями здоровья. Получение дополнительного финансирования позволит в разы увеличить число участников проекта.